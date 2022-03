Declarações de Fernando Santos, selecionador português, em conferência de Imprensa, após o triunfo sobre a Turquia, 3-1, em jogo que valeu um lugar a Portugal na final do play off de acesso ao Mundial'2022, onde irá defrontar a Macedónia do Norte.

Regressos de Pepe e João Cancelo: "Ter mais jogadores aptos serão sempre boas notícias. Temos um conjunto de jogadores que provaram ser de enorme responsabilidade, que podem responder à altura a qualquer momento. Estamos a falar de um dos capitães, do Cancelo e outros jogadores que não estiveram e que são sempre importantes. Se tivermos mais jogadores aptos é bom para a equipa. Os que não estão não contam."

Cristiano Ronaldo não marcou: "Analisamos sempre o Ronaldo pelos golos que marca. Sempre que não marca é porque não marca. O Cristiano, na minha perspetiva, fez um jogo tremendo. O trabalho, a pressionar... Não fez golos, mas não invalida em nada o que foi a excelente exibição do Cristiano. Teve ocasiões para concretizar, não o fez, mas abriu muitos espaços para que outros o fizessem."

Macedónia do Norte: "Já joguei tantas finais que já nada me surpreende. Já ganhei algumas que achei que eram dificeis de ganhar, já perdi pelo menos uma que achei que ia ganhar. As finais ganham-se. Entrar numa final a pensar que pelo nome do adversário é mais fácil, não. Vamos ter o mesmo respeito que tivemos pela Turquia. Se a Turquia não foi tão forte foi porque Portugal respeitou o adversário. É o mesmo que teriamos pela Itália. Será ainda mais o respeito que teremos pela Macedónia."