Amigdalite afasta central das opções de Luis Enrique para o jogo com Portugal

Eric García já abandonou a concentração espanhola, em Las Rozas

A Seleção Nacional arranca a participação na Liga das Nações esta quinta-feira às 20h45, diante da Espanha, em Sevilha.

Em véspera do jogo ibérico, Luis Enrique enfrentou uma baixa de última hora, com Eric García, central do Barcelona, a ter abandonado a concentração da La Roja devido a uma amigdalite, segundo noticia o jornal Marca.

Esta é a segunda baixa da Espanha, após Thiago Alcântara também ter deixado os trabalhos da seleção devido a problemas musculares.

Restam assim 23 jogadores a Luis Enrique para o embate com Portugal, na jornada inaugural do Grupo 2 da Liga das Nações, onde também estão a Suíça e a Chéquia.

Os 23 convocados da Espanha para o jogo com Portugal:

Guarda-redes: ​​​​​​​Unai Simón, David Raya e Robert Sánchez.

Defesas: ​​​​​​​Azpilicueta, Inigo Martínez, Pau Torres, Diego Llorente, Marcos Alonso, Jordi Alba e Carvajal.

Médios: Soler, Rodri, Gavi, Koke, Busquets e Marcos Llorente

Avançados: ​​​​​​​Ansu Fati, Morata, Asensio, Ferrán Torres, Raúl De Tomás, Dani Olmo e Pablo Sarabia.