Amarelos podem ditar poupanças de Portugal no jogo com a Coreia do Sul

Danilo, Rúben Dias, Rúben Neves, João Félix e Bruno Fernandes estão em risco para os "oitavos"

Com a qualificação garantida, Portugal tem ainda um último objetivo por alcançar: assegurar o primeiro lugar. Ainda assim, o selecionador Fernando Santos poderá aproveitar o jogo com a Coreia do Sul, na sexta-feira, para fazer alguma gestão, tanto a nível físico como, sobretudo, disciplinar.

Neste momento, após os dois primeiros jogos, cinco jogadores encontram-se em risco de suspensão para os oitavos de final, sendo que um deles, Danilo, pode até não jogar mais no Mundial devido a lesão. Os restantes são Rúben Dias, Rúben Neves, João Félix e Bruno Fernandes, todos eles admoestados na partida diante do Uruguai à exceção do último que viu o cartão amarelo diante do Gana, aos 90'+5', para travar uma saída rápida dos africanos para o ataque numa altura em que estes procuravam desesperadamente o empate a três golos que não aconteceu.

Face à qualidade dos jogadores que tem à sua disposição e a certeza de que basta um empate para segurar o primeiro lugar (até a derrota pode chegar desde que o Gana não ganhe ao Uruguai), Fernando Santos irá certamente ponderar se justifica correr o risco de perder algum destes jogadores que foram titulares nas duas partidas anteriores.

Bruno Fernandes foi figura principal e decisivo nesses embates e o técnico poderá dar-lhe descanso, surgindo João Mário, por exemplo, como um bom candidato ao lugar. Isto sem esquecer Otávio, no caso do portista recuperar. Este é também uma possível alternativa a Rúben Neves, tal como Vitinha, ainda à espera da estreia no Mundial. Já João Félix, por exemplo, poderia ceder o lugar a Rafael Leão que jogou sempre a sair do banco. No centro da defesa, caso Rúben Dias descanse, está aberta a porta à estreia de António Silva em grandes provas de seleções.