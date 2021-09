"Alterações? É perfeitamente normal. Muitos jogadores nem sabem bem que horas são"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, na conferência de antevisão ao jogo diante do Arzerbaijão (terça-feira, 17h00) na fase de qualificação para o Mundial'2022.

Muitas alterações com o Catar: "Em primeiro lugar, precisava de recuperar os jogadores, precisava de os descansar. Não é possível... Estamos aqui com duas horas, muitos jogadores nem sabem bem ainda que horas são. É perfeitamente normal que tendo um jogo particular no meio fizesse descansar a maioria dos jogadores. Não foram um ou dois, mudámos totalmente os jogadores. Em segundo lugar porque tenho confiança em todos e acredito na resposta que podem dar. E depois porque também é importante termos sempre mais um plano de jogo, e tentar testar mais alguma forma de jogo em termos estratégicos, e em jogo é a única forma que temos para o fazer. Alterámos posicionamento tático para podermos ter algumas soluções. Podem ser no início ou no decorrer do jogo. No jogo com a Irlanda tivemos de alterar na segunda parte. É importante ver o que funciona bem ou não, de modo a que amanhã possamos apresentar uma equipa forte e sólida."

Algum destaque na equipa do Azerbaijão? "Nunca falo individualmente, nem mesmo sobre a minha equipa. O Azerbaijão é muito bem orientado, é de realçar sim o coletivo. O Azerbaijão defende muito bem, mas não com tanta gente atrás. Estamos preparados para as duas situações."