Alexandre Penetra sobre as contas do apuramento: "Há esperança e vamos acreditar"

Declarações ao Canal 11 de Alexandre Penetra, após o empate 1-1 entre Portugal e Países Baixos, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de sub-21.

O resultado: "Queríamos muito a vitória, sabíamos que ficaríamos a depender só de nós para o apuramento. Não foi o que conseguimos. Com o empate não estamos fora, mas fica mais difícil. Há esperança e vamos acreditar."

Estratégia: "Sabíamos que eles tinham muita qualidade com bola, tínhamos de fechar bem os espaços. E nas transições podíamos criar perigo e colocar dificuldades. Sabíamos da qualidade deles e tivemos de baixar um pouco. Estivemos bem, foi um detalhe, uma bola parada. Faltou agressividade e concentração nesse lance."

Abordagem no próximo jogo: "É recuperar e pensar na vitória, acreditar que no outro jogo o resultado vai ser favorável para nós. Só com a vitória podemos passar."