"Alemanha? Não podemos perder tempo a pensar na derrota..."

Tiago Parente admitiu esta quinta-feira que foi "pesada" a derrota com a Alemanha (4-0), no jogo de estreia no Europeu de sub-17, mas que a Seleção Nacional quer retificar no sábado frente à Escócia.

"Só posso deixar uma garantia, vamos dar tudo e não vamos desiludir no próximo embate. Sabemos que o encontro frente à Escócia será decisivo para o apuramento e não podemos baixar os braços, nada está perdido", disse o defesa, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

A estreia de Portugal o Europeu da categoria, a decorrer na Hungria, não podia ter sido pior, com a seleção das Quinas, treinada por Filipe Ramos, não só a perder, mas do modo que aconteceu, com uma goleada.

"A derrota com a Alemanha foi pesada, nós temos noção disso, sabemos o que correu mal e vamos corrigi-lo. Não podemos perder tempo a pensar na derrota, temos de levantar a cabeça e pensar na Escócia, um jogo que temos de vencer, por Portugal", adiantou.

O jogador, que representa o Benfica, falou à assessoria da FPF após a sessão de trabalho na Academia DVSC Ladarúgó, em Debrecen.

Portugal defronta no sábado a Escócia, na segunda jornada do grupo C, liderado por Alemanha e França, ambos com três pontos, e na última jornada da fase de grupos terá pela frente a seleção gaulesa, na próxima terça-feira.

A Seleção Nacional foi campeã europeia de sub-17 em seis ocasiões (1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016), sendo o segundo país, atrás da Espanha (nove), com mais títulos continentais na categoria.