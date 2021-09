Alan Cavalcanti é o novo selecionador de futebol de praia feminino

Alan, que se despediu da seleção sénior de masculinos em 2018, à beira das 500 internacionalizações, vai dirigir a equipa feminina que irá participar já na Superfinal da Liga Europeia feminina

O ex-internacional português de futebol de praia Alan Cavalcanti vai assumir o comando técnico da seleção principal feminina da modalidade, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Alan, que se despediu da seleção sénior de masculinos em 2018, à beira das 500 internacionalizações, vai dirigir a equipa feminina que irá participar já na Superfinal da Liga Europeia feminina, entre 9 e 12 de setembro, na Figueira da Foz, na qual Portugal vai defrontar a Inglaterra (9 de setembro), a Suíça (10) e a República Checa (11).

"É com grande prazer e orgulho que volto à FPF e à seleção nacional. Depois de uma carreira de 20 anos enquanto jogador, surgiu este novo projeto no futebol de praia feminino. Vou tentar que toda a minha experiência enquanto jogador, com o que aprendi ao longo destes anos, seja positiva para ensinar e orientar as jogadoras", disse Alan, em declarações ao "site" da FPF.

O novo selecionador nacional analisou ainda a evolução da vertente feminina do futebol de praia: "Estamos a dar os primeiros passos. Queremos dar continuidade e proporcionar cada vez mais experiências às jogadoras. A atleta portuguesa é tecnicamente muito boa, falta apenas aquela ambientação ao jogo na areia. Quase todas vêm do futsal ou futebol e, por isso, temos de incutir-lhes a experiência de jogar na areia. No fundo, é o mesmo processo que aconteceu na seleção masculina quando eu cheguei há 20 anos."

Sobre a Superfinal Europeia, que se disputa entre 09 e 12 de setembro, Alan está otimista: "É um projeto ambicioso. Temos de ir passo a passo e, daqui a poucos dias, já temos o primeiro jogo da Superfinal da Liga Europeia. Todas as convocadas vêm do campeonato nacional e acho que, com um bom trabalho, podemos ter bons resultados nesta primeira experiência."