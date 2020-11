"Agora parece que o mundo vai acabar porque Portugal não foi apurado"

Fernando Santos discorda de algumas análises feitas à derrota de Portugal frente à França

O que se disse do Portugal-França: "Respeito todas as críticas, mas não tenho de concordar com elas. Essa crítica de empatar é uma análise não séria do jogo. Na minha perspetiva. Nunca disse que 0-0 era um bom resultado. Já vi o jogo três vezes. Nos primeiros 10 minutos estivemos bem, há a defesa do Lloris. Depois o que aconteceu é que tivemos dificuldade em mandar o jogo, com a França a empurrar-nos E não fomos capazes defender bem e nem de ter posse de bola, levando a bola para o meio-campo da França. Mérito da França. Algum demérito nosso, certamente.

Jogar para empatar: "Podem ter a certeza. Isso nunca passou sequer no discurso. Estamos muito chateados, não estamos habituados a perder, isto é um pesadelo. Esta taça sempre valeu muito, agora e no ano passado. Durante este tempo quase nem se falava que Portugal tinha ganho a Liga da Nações agora parece que o mundo vai acabar porque não foi apurado. Portugal era, é e vai continuar a ser das melhores do mundo"

Jogar para Ronaldo: "Não, seguramente não. Este é um jogo oficial ninguém vai pensar no Cristiano, se vai passar ao Cristiano se tivermos uma oportunidade. Ando no futebol há muito tempo e em alguns jogos isso sucede. Quase não se dá por isso, mas neste caso isso é impossível, nem o Cristiano acharia isso positivo"