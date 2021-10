Afonso Sousa: "Não vamos estar aqui a mentir, somos favoritos"

O médio Afonso Sousa salientou que os golos frente ao Liechtenstein, para a fase de qualificação para o Euro'2023 na categoria sub-21, vão surgir por "acréscimo" se Portugal se "focar" em apresentar o seu futebol.

A equipa das quinas recebe a formação dos Alpes às 20:15 de quinta-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, em partida referente ao Grupo 4, e o jogador de 21 anos vincou que os 23 jogadores às ordens do selecionador Rui Jorge precisam de se concentrar nas suas "ideias" para confirmar o estatuto de "favoritos".

"Não vamos estar aqui a mentir. Com o respeito máximo pelo adversário, somos favoritos. O Liechtenstein pode criar as suas dificuldades, mas vamo-nos focar mais em nós (...) O mais importante é apresentarmos o nosso futebol. Se assim for, os golos surgirão por acréscimo", disse, na conferência de imprensa que antecedeu o treino vespertino de hoje, na unidade hoteleira de Guimarães, onde o grupo está concentrado.

Convicto de que Portugal vai somar os três pontos se não "facilitar em nenhum momento" e estiver no "melhor das suas capacidades", Afonso Sousa vincou que o estágio em curso é "importante" para se "criarem novas rotinas e para os jogadores se "conhecerem um bocadinho melhor dentro e fora de campo".

Com 39 jogos na I Liga desde a época passada, ao serviço do Belenenses, o médio ofensivo admitiu que a chamada à seleção é mais uma oportunidade para "trabalhar o máximo e ajudar a equipa", apesar de não ter saído do banco de suplentes no primeiro compromisso do grupo, frente à Bielorrússia, em 06 de setembro, na Amadora - triunfo luso por 1-0.

O jogador formado no Beira-Mar, Gafanha e FC Porto sublinhou também que a presença de alguns elementos do Euro'2021, no qual Portugal atingiu a final - perdeu 1-0 com a Alemanha - ajudam os atletas menos experientes a sentirem-se "cada vez mais entrosados" com "aquilo que o treinador quer" e "com a experiência de jogar a qualificação".

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21 e quarto classificado do Grupo 4, com três pontos, num jogo, recebe o Liechtenstein às 20:15 de quinta-feira, em Vizela, e defronta a Islândia a 12 de outubro, em Reiquiavique, capital do país nórdico.