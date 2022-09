Afonso Sousa: "É um prazer de todos estar aqui, seja em que estágio for"

O médio está em estágio com a seleção nacional de sub-21 para preparação para o jogo com a Geórgia

Afonso Sousa, médio que se tem destacado no Lech Poznan, somando três golos neste início de temporada, falou na habitual conferência de imprensa da Seleção Nacional sobre a importância do estágio dos Sub-21 e o jogo frente à Geórgia que estará também presente na fase final do Europeu.

"Todos os estágios são positivos para implementar algumas coisas que às vezes não conseguimos trabalhar em tão pouco tempo. Para além disso, é um prazer de todos estar aqui, seja em que estágio for. Também vai dar para saber mais sobre a Geórgia, que estará na fase final do Europeu, assim como conhecer novos jogadores, o que é sempre importante. Temos de aproveitar os estágios todos para convencermos o mister que merecemos continuar cá e estar na lista final do Europeu", referiu Afonso Sousa.

O médio natural de Aveiro mostrou-se feliz com o grupo de trabalho por ter diversos jogadores que "já estão em campeonatos muito bons, e alguns já foram até chamados para a seleção A".

Afonso Sousa, que conta com seis internacionalizações pelos Sub-21, destacou ainda a importância do jogo ser realizado na Serra da Estrela e o impacto para a população local: "É um momento importante para nós e para as pessoas que sofreram com os fogos aqui na Serra da Estrela. Gostamos de estar um bocadinho mais perto deles sempre que conseguimos, passar-lhes energia positiva. Esperamos ter muita gente no estádio, não só para nos darem apoio, mas também porque a receita vai reverter para uma associação [Guardiões da Serra da Estrela]."

O jogo entre Portugal e Geórgia, será realizado no sábado, pelas 17h00, no Estádio Municipal José dos Santos Pinto.