Afonso Sousa dispensado da seleção de sub-21

Jogador não viajou com o resto da equipa, que está a três partidas de acabar fase de qualificação para o próximo Europeu de sub-21

Afonso Sousa não vai poder dar o seu contributo na reta final da fase de qualificação para o próximo Europeu de sub-21. O médio, a contas com uma lesão, foi dispensado dos trabalhos da equipa de Rui Jorge.

No site oficial, a FPF confirmou que o jogador está a contas com "uma lesão muscular na coxa direita sofrida no treino desta quarta-feira". Afonso Sousa não entra nas contas e não viajou com o resto da equipa.

Refira-se que, ao contrário do que aconteceu com Gonçalo Borges, substituído por Rodrigo Conceição, nenhum jogador foi chamado para o lugar de Afonso Sousa. Por isso, serão 24 aqueles que disputarão os últimos três jogos de qualificação, diante de Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia.