Adversários da Seleção no Mundial'2022: as escolhas dos leitores de O JOGO

Os leitores de O JOGO foram desafiados, através de uma votação no site do nosso jornal, a escolher quem querem ver como adversário de Portugal no Mundial'2022 e estas foram as respostas. A seleção portuguesa, recorde-se, está integrada no Pote 1, pelo que não pode defrontar Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha. O sorteio acontece às 17h00 desta sexta-feira.

POTE 2

Estados Unidos da América (43%)

México (17,8%)

Suíça (11,4%)

Dinamarca (6,7%)

Alemanha (6,6%)

Croácia (5,5%)

Países Baixos (4,6%)

Uruguai (4,4%)

POTE 3

Tunísia (36,5%)

Irão (17,5%)

Coreia do Sul (12,6%)

Marrocos (10,1%)

Japão (9,2%)

Sérvia (7,1%)

Senegal (4%)

Polónia (3%)

POTE 4

Arábia Saudita (28,8%)

Canadá (20,4%)

Costa Rica/Nova Zelândia (19%)

Peru/Emirados Árabes Unidos/Austrália (11,4%)

Equador (7,5%)

Gana (5,4%)

Camarões (3,8%)

País de Gales/Escócia/Ucrânia (3,8%)