Adversário de Portugal: Turquia revela convocatória para o play-off

A Turquia revelou esta sexta-feira a convocatória para o play-off de qualificação ao Mundial'2022 contra Portugal. Nação que sair vitoriosa vai discutir o bilhete para o Catar com o vencedor do Itália-Macedónia do Norte

Com vista aos confrontos com Portugal e, em caso de vitória, com a Itália ou a Macedónia do Norte, o selecionador Senol Gunes revelou os nomes com os quais espera selar o apuramento para o Mundial do Catar.

Destaque para a presença do guarda-redes ex-FC Porto Sinan Bolat, que atualmente representa o Gent, da Bélgica, do central Merih Demiral, que passou pelo Sporting e atualmente está emprestado pela Juventus à Atalanta e de Burak Yilmaz e Hakan Çalhanoglu, avançado do Lille e médio do Milan, respetivamente, e principais figuras da seleção turca.

Portugal defronta a Turquia nas meias-finais do play-off no dia 24 de março, no Estádio do Dragão, às 19h45. Caso vença, vai à final discutir a passagem ao Mundial do Qatar diante o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março, à mesma hora.

Confira em baixo a lista de convocados da Turquia: