"Adornámos de mais, há essa tendência, agora há que baixar à terra"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Suíça (6-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Qualificação e Marrocos nos quartos de final: "Queria era estar nos quartos e ganhar os três a seguir. Não esquecer as dificuldades que tivemos com Marrocos no último Mundial, mais difícil até que o jogo que Portugal perdeu com o Uruguai. Vai ser muito difícil para nós."

Jogo perfeito? "A roçar a perfeição, não. Houve momentos em que adornámos demais. É isso que agora a equipa tem de baixar à terra. Não é necessário. Sei que os jogadores têm essa tendência, mas se mantemos o ritmo torna-se muito complicado para os adversários. Foi uma boa exibição, um grande jogo, os jogadores estão de parabéns. Foi exibição boa em todos os momentos do jogo, é preciso baixar à terra, foi ótimo, mas faltam 3 jogos e um daqui a 4 dias."