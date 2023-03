Adjunto de Roberto Martínez acumula funções no Chelsea

Anthony Barry, adjunto do Chelsea e de Roberto Martínez

Anthony Barry é adjunto de Graham Potter no clube inglês.

O inglês Anthony Barry, oficializado esta segunda-feira como adjunto de Roberto Martínez na Seleção Nacional, vai acumular funções no Chelsea, onde é adjunto de Graham Potter.

O técnico inglês, de 36 anos, que no Chelsea já encontrou três treinadores - Frank Lampard, Thomas Tuchel e Graham Potter, já havia acumulado funções com a equipa técnica da seleção irlandesa (2020) e depois, na seleção belga, aí já ao lado de Roberto Martínez.

Em comunicado no site oficial, o Chelsea destaca ainda a integração de Ricardo Carvalho na equipa técnica de Roberto Martínez na seleção portuguesa.

"Também se junta à equipa técnica de Martinez Ricardo Carvalho, o lendário defesa do Chelsea e vencedor do Euro'2016 com Portugal", pode ler-se.