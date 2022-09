Adeptos concentram-se junto do hotel da Seleção Nacional

A Seleção Nacional está alojada no centro de Praga, onde esta noite defronta a Chéquia em partida da Liga das Nações

Poucos portugueses, mas ainda assim um número de assinalável de pessoas concentrou-se desde o início desta tarde junto do hotel onde a Seleção Nacional está alojada em Praga, capital da Chéquia.

Portugal defronta a seleção checa no penúltimo encontro no Grupo A2 da Liga das Nações, proibido de perder para poder lutar com a Espanha por um lugar na final four, na terça-feira.

A equipa comandada por Fernando Santos podia estar na liderança do grup, mas sofreu um surpreendente desaire em Genebra, ante a Suíça (1-0), e caiu para o segundo lugar, com sete pontos, a um da líder Espanha, que ainda tem de visitar Braga.

O campeão da primeira edição da prova, em 2019, sabe de antemão que fica fora da fase final se perder na capital da República Checa e a Roja vencer os helvéticos, sendo que evita a descida à Liga B se não for derrotada ou se a Suíça perder.

Para o duelo agendado para a casa do Slavia de Praga, que terá cerca de 20 000 adeptos nas bancadas, o selecionador Fernando Santos não deverá apresentar grandes surpresas no onze inicial, desfalcado do castigado João Cancelo e dos lesionados Pepe e Raphaël Guerreiro, que acabaram excluídos dos convocados.