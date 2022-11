Portugal está a defrontar o Uruguai, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022. Aos 51 minutos, a partida foi interrompida devido a um adepto ter invadido o relvado com uma bandeira arco-íris, alusiva à causa LGBT.O adepto, vestido com uma t-shirt com as mensagens "Salvem a Ucrânia" e "Respeito pelas mulheres do Irão" (em inglês) foi abalroado por dois seguranças, sendo que a bandeira foi apanhada pelo próprio árbitro.

Assista ao momento: