"Acredito, todos os portugueses vão estar a festejar mais uma presença no Mundial"

Paulo Fonseca manifesta confiança na qualificação da Seleção Nacional para a fase final do Mundial'2022

Paulo Fonseca manifestou esta segunda-feira confiança na qualificação da seleção nacional para a fase final do Mundial'2022, falando à margem da 19.ª gala "O Melhor Treinador", promovida pelo jornal semanário O Gaiense.

O treinador está "francamente otimista" num triunfo da equipa de Fernando Santos na receção aos macedónios, na terça-feira, às 19:45, novamente no Estádio do Dragão, no Porto, palco do embate com a Turquia, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

"Não há jogos fáceis. Foi difícil [o percurso na qualificação], mas o que interessa é que estamos muito próximos e acredito que amanhã [terça-feira] todos os portugueses vão estar a festejar mais uma presença num Mundial", afiançou o treinador, de 49 anos, atualmente sem clube, após ter dirigido os italianos da Roma nas últimas duas épocas.