"Acredito, sinceramente, que a Seleção encontrou a base para o sucesso"

Comentário do treinador de futebol Rui Pedro Silva

"No desafio com o Uruguai, observámos um crescimento claro no processo de jogo da Seleção, o que se torna mais consolidado quando há boas exibições e vitórias. Acredito, sinceramente, que foi encontrada a base para o sucesso. No entanto, o processo pode estar melhor mas nunca está concluído. É nossa obrigação, enquanto treinadores, corrigir detalhes e introduzir novas variantes para o tornar mais forte.

Em relação ao duelo com os uruguaios, Portugal entrou mais conhecedor do jogo, o que permitiu controlar o posicionamento em equilíbrio defensivo. A segurança em posse de Rúben e William deu à equipa a possibilidade de jogar em linhas mais altas e controlar a pressão mais efetiva do adversário. Vimos Bernardo e Bruno a jogarem na última fase e a ter passes de decisão, o que obrigatoriamente empurrou Félix e Ronaldo para a finalização.

Defensivamente, mantivemos sempre um equilíbrio e nos duelos individuais quase sempre nos superiorizámos. No jogo ofensivo, apenas uma sugestão: poderia ser interessante para a Seleção criar uma mobilidade entre Bernardo e Bruno. Ambos conseguem jogar por fora e também como jogadores centrais, mas criam dificuldades diferentes ao adversário, o que por vezes desestabiliza o opositor.

Hoje é dia de enfrentar a Coreia do Sul, equipa muito rigorosa taticamente e com uma matriz de jogo ofensiva muito padronizada. Este estilo tem duas visões distintas: por um lado, permite ao adversário identificar melhor o seu jogo, mas por outro possibilita à equipa tomar decisões mais rápidas porque todos sabem o que vai acontecer a seguir. Defensivamente, é uma equipa que opta por baixar o bloco e defender a sua zona, o que por vezes a torna mais passiva ou reativa. Apesar de já estarmos apurados, com muito mérito, é importante continuar a consolidar e criar mais rotinas entre os nossos jogadores, num momento em que é relevante salientar a importância do selecionador em ter encontrado uma base e, ainda mais importante, observar um espírito competitivo muito alto em todos os jogadores."