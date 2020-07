Fernando Gomes, que esta sexta-feira será reeleito para o terceiro e derradeiro mandato na presidência da FPF, evoca sentimentos e pensamentos que a vitória no Euro"2016 lhe deixou e traça desejos para o futuro.

"Acredito que é possível conquistarmos outra vez um título europeu ou mundial", afirma o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, ao recordar o feito que há quatro anos deu a Portugal o primeiro troféu de seleções principais. E que lhe deixou marcas profundas a nível pessoal.

"O 10 de julho de 2016 é um marco extraordinário na minha vida como dirigente desportivo. Foi o culminar de um trabalho fantástico que permitiu alcançar aquele objetivo. Todo o ambiente vivido que antecedeu a final, desde a a viagem de Marcoussis em direção ao estádio, a sensação brutal de jogar a final no Stade de France diante da França, a ansiedade do início do jogo, a saída do nosso capitão do terreno de jogo, o golo do Éder e o apito final, tudo isso são momentos inolvidáveis que ficarão para sempre gravados na minha memória", recorda, sublinhando a dimensão do feito e a alegria dos portugueses. "Obviamente, concretizar esse objetivo, provocou aquela vibração e aquele entusiasmo e alegria que vivemos numa comunhão imensa com os portugueses espalhados por todo o mundo. Foi um feito extraordinário e único para o futebol e desporto portugueses".

Presidente da FPF recorda "feito extraordinário" e sublinha "capacidade de superação"

No momento da glória, os pensamentos de Fernando Gomes foram pessoais mas também para terceiros: "Naquele momento, não deixei de me lembrar de todos aqueles que ao longo dos anos contribuíram para o crescimento do futebol português, muitos que eventualmente mereciam ter conquistado aquele título, prevalecendo um sentimento muito profundo de enorme orgulho como presidente da Federação".

O título, na perspetiva do dirigente, ajudou a derrubar barreiras. "Acima de tudo, tirámos a conclusão de que somos capazes de fazer as coisas bem se as fizermos coletivamente, trabalhando como equipa para um mesmo objetivo. Fica também a certeza de que somos um povo que apesar das dificuldades e limitações temos uma capacidade de superação muito grande. O título conquistado é a prova de tudo aquilo que temos capacidade para fazer", insistiu, formulando um desejo: "O que desejo, acima de tudo, é que consigamos trabalhar da mesma forma, com planeamento, organização e dedicação, para que tenhamos a felicidade de repetir um 10 de julho de 2016 daqui a algum tempo".