Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu e antigo internacional português, ao programa "Bola Branca".

Ronaldo vai ser titular? "Acredito que sim e não vamos falar de justiça. Quem sou eu para questionar as opções de Fernando Santos? Acredito piamente que vamos ver o Ronaldo a titular e que possa dar uma boa resposta, é importante para ele e para nós, portugueses, que isso aconteça."

Situação contratual de Ronaldo [neste momento sem clube]: "Consegue-se gerir a situação ao falar-se pouco do que se está a passar. Não é fazer de conta, porque as coisas devem ser faladas, mas a seleção está acima de Ronaldo e não podemos canalizar a seleção nele. Não é uma situação agradável, mesmo para os colegas. No Euro 2000, tínhamos um jogador sem contrato, que era o João Pinto, mas não houve metade da celeuma do que com o Ronaldo. Gostaria que todos se focassem no que é importante, que é o Portugal-Suíça, e que se deixasse de falar de Ronaldo."

Jogo com a Suíça: "Parece-me que somos mais fortes a nível individual e coletivo. É complicado dar favoritismo num jogo a eliminar, há variantes que podem definir o resultado como um mau dia ou uma expulsão. Mas em teoria, sim."

Portugal é um dos favoritos à conquista do Mundial: "Temos muitas soluções, podemos mudar de sistema e de forma de jogar, porque temos qualidade individual para dar algo de diferente ao jogo, o que é fundamental numa prova destas. Temos dos melhores jogadores do mundo, um belíssimo selecionador, mas há sempre surpresas, como a Alemanha. Nesta fase, já estão as melhores equipas e Portugal é um dos favoritos."