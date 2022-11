"Acredito num Portugal forte e não vou dizer que é favorito, mas não me surpreenderia..."

Declarações de Steven Vitória, internacional canadiano do Chaves, em entrevista à plataforma Flashscore.

Canadá: "Na qualificação para o Mundial, a forma como o país juntou-se e transformou-se à volta do futebol... O Canadá tem um Mundial na sua história e vai ter mais dois consecutivos, isso pode mudar o país para sempre. Fazer parte disto é muito gratificante, tal como ver a qualidade atual do Canadá. Acredito que isto pode ser o início de uma coisa muito gira para nós".

Grupo do Mundial (Bélgica, Croácia e Marrocos): "Lembro-me de ver o sorteio e não valia muito estar à espera de fragilidades. No nosso grupo calharam três seleções fortíssimas, duas delas chegaram a finais e pódios do Mundial recentemente. Mas a realidade é que estou muito feliz e acredito que não vamos para lá só para participar e desfrutar. Queremos ter uma palavra a dizer, estamos lá por alguma razão e temos uma responsabilidade muito grande. Sinto a seleção com uma mentalidade vencedora".

Bélgica será o primeiro adversário: "Não vou mentir, não tenho esperança nenhuma em ganhar o Mundial, mas começar bem será fundamental, sabendo do poderoso adversário que vamos ter. Custou muito chegar até aqui e agora não é hora de temer, é de aceitar responsabilidades. Ter uma oportunidades destas é fantástico e estamos prontos".

Mundial no inverno: "As outras seleções têm mais experiência noutros Mundiais, mais é uma novidade grande para todos. Também há benefícios, normalmente no final da época os jogadores estão mais desgastados. A meio do campeonatos será de outra forma. A vontade e o momento vai ultrapassar essas novidades, que podem causar incógnitas. Não deixa de ser um Mundial e isso ultrapassa tudo".

É possível Canadá defrontar Portugal? "Claro que era algo fantastico, porque significava que tínhamos saído do grupo. São dois países meus, mas vou defender o Canadá com toda a força. Quero ver Portugual a ter sucesso e isso seria um momento especial, são dois países que me dizem muito e à minha família".

Acredita que Portugal chegue à final? "Claro que é possível. Se virmos a qualidade da Seleção, está recheada de talentos mundiais e que estão nos melhores clubes. Acredito muito que Portugal vai se apresentar forte e não vou dizer que é favorito, mas não me surpreenderia se fosse longe, como tem feito em competições recentes".