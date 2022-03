A vitória de Portugal lá fora: "Bruno castigou", "Portugal não tremeu" e "vai ter CR7"

A revista de imprensa acerca da vitória de Portugal (2-0) sobre a Macedónia do Norte, que carimbou a passagem dos lusos para o Mundial'2022.

Jornal da Macedónia do Norte: Bruno castigou

"Bruno Fernandes acabou com o sonho da Macedónia do Norte. Foi ele a marcar os dois golos, no primeiro penalizando um mau passe do capitão Ristovski, no segundo em contra-ataque."

L'Équipe: Portugal não tremeu

"Portugal afastou rapidamente os demónios que atormentaram a Itália. Uma tabela entre Ronaldo e Bruno extinguiu o fogo macedónio e incendiou o Dragão. Os portugueses foram eficazes."

La Gazzetta dello Sport: o sonho acabou

"O sonho da Macedónia acabou. Depois de eliminar a Itália, rendeu-se (2-0) em Portugal, deixando para CR7&Co um lugar no Catar. Decisivo Bruno Fernandes, o protagonista do jogo."

Marca: Bruno oferece Mundial

"Bruno Fernandes oferece a Cristiano Ronaldo e a Portugal o Mundial. Um bis do médio do Manchester United derruba a Macedónia do Norte e confirma a quinta qualificação para CR7."

GloboEsporte: vai ter CR7, SIIIIIM!

"Bruno Fernandes é decisivo no Dragão com dois golos e Portugal qualifica-se para o Mundial. Ronaldo vai também jogar o seu quinto, caso não sofra nenhuma lesão séria (bata na madeira três vezes)."