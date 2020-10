A resposta de Trincão à pergunta: Cristiano Ronaldo ou Messi?

Trincão no particular com a Espanha

Jovem avançado do Barcelona foi titular no particular com a Espanha. Declarações proferidas à RTP.

O jogo e titularidade: "Partida difícil, contra uma equipa muito boa e organizada. Uma sensação muito boa de jogar a titular num jogo de preparação para dois jogos difíceis e que vamos querer ganhar".

Titular com a França? "Não tenho a indicação de que vou ser titular, apenas vou trabalhar para ser opção. As decisões serão do míster e estaremos preparados jogue quem jogar para tentar ganhar".

Cristiano ou Messi? "É impossível dizer um. Tenho o privilégio e orgulho de partilhar o balneário com os dois. São duas grandes pessoas e dois grandes jogadores".