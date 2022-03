A receita de Fonte para o play-off: "Temos de igualar ou ser superiores na vontade e na paixão"

Declarações do central do Lille, antes do encontro com a Turquia, referente ao play-off do Mundial 2022

Amizade com Yilmaz: "É sempre um motivo de orgulho estar aqui. Queremos dar uma grande alegria ao nosso povo. O duelo com Burak Yilmaz é um grande jogador, um grande amigo, mas amanhã não há amizades. Queremos ganhar por esta bandeira."

Ausência de Pepe: "Todos os jogadores que chegam à seleção pela primeira vez são bem acolhidos. Pepe é um jogador importantíssimo na seleção. Tem estado quase sempre presente."

Chamada de Vitinha acrescenta? "Se o mister o chamou é porque tem qualidade. Está aqui para dar tudo e para ajudar."

Expectativas para o jogo: "Estamos à espera de um jogo difícil e de uma Turquia que vai dar tudo. Temos de igualar ou ser superiores na vontade e na paixão. Temos de fazer tudo para sermos superiores."

Experiência e ensinamentos aos mais novos: "Tenho de passar calma e tranquilidade aos mais novos para que se adaptem o mais rapidamente. Estão cá porque têm qualidade."