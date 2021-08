A reação do Otávio à chamada à Seleção Nacional

Otávio foi convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional, figurando entre as escolhas do selecionador Fernando Santos para os embates com República da Irlanda e Azerbaijão, de qualificação para o Mundial'2022

Otávio reagiu esta tarde ao facto de ter sido convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional. Através de uma publicação nas redes sociais, o futebolista fala em "realização de um sonho" e não esquece o clube que representa: "Sempre honrei a camisola do FC Porto".

"Há sete anos, escolhi Portugal como a minha casa e a casa da minha família. Aqui, fui acolhido por todos, fiz grandes amigos e, claro, sempre honrei a camisola do FC Porto. Hoje, a convocação para a Seleção Portuguesa chega como a realização de um sonho", pode ler-se.

"Só posso agradecer a oportunidade de representar este país e as suas cores. Sinto que é o momento de retribuir o carinho de toda uma nação com esse chamada. Vamos com tudo", finaliza.