A reação de Rui Jorge ao sorteio da fase final do Europeu de sub-21

Sorteio realizou-se esta terça-feira no Ateneu Romeno, em Bucareste.

O sorteio da fase final do Europeu de 2023 de sub-21, que se realizou esta terça-feira no Ateneu Romeno, em Bucareste, colocou Bélgica, Geórgia e Países Baixos no caminho de Portugal na fase de grupos da competição.

"É superficial tudo o que possa dizer nesta altura. Sabemos apenas, porque é factual, que dois dos adversários foram vencedores dos seus grupos, tal como nós, e nenhum deles foi derrotado. Temos também a Geórgia, que é um dos países organizadores, e esse sim conhecemos porque já defrontámos", afimou o selecionador nacional Rui Jorge, logo após o sorteio.

"É sempre difícil pensar no que poderá acontecer em fases finais. Teremos de estar preparados", concluiu.