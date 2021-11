A reação de Marcelo ao desaire da Seleção: "A vida é feita disto, mas a luta continua"

Presidente reagiu à derrota que leva Portugal para o play-off de apuramento para o próximo Mundial

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à derrota de Portugal, diante da Sérvia, no Estádio da Luz. O presidente da República disse acreditar na qualificação da seleção para o Mundial´2022.

"A vida é feita disto, [a sofrer o golo] no último minuto, mas a luta continua. Em março há mais, já estamos habituados a isto, a sofrer até ao fim. E vamos passar, vamos estar no Qatar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o chefe de Estado reiterou o otimismo no apuramento da equipa das quinas, para o campeonato do mundo, que vai ser disputado no Qatar, mesmo depois ter falhado a qualificação diretamente, ao terminar o Grupo A no segundo lugar, a três pontos da Sérvia.

"Já estive com os jogadores e disse-lhes que isto continua e que vamos passar", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre o contexto pandémico, e se temeria que não fosse possível reeditar uma enchente em recintos desportivos como hoje - hoje o Estádio da Luz contou com 58.873 espetadores -, o Presidente da República identificou preocupação entre os presentes.

"Vi muita gente com máscara, o que é facto é que as pessoas estão atentas a essa preocupação. O que é fundamental é a mobilização para março e vamos passar", rematou.

A necessitar de um empate, a seleção portuguesa foi relegada para os play-offs, ao perder por 1-2, na receção à Sérvia.

Dusan Tadic, aos 33, e Aleksandar Mitrovic, aos 90, marcaram os golos dos sérvios, depois de Renato Sanches ter dado vantagem à equipa das "quinas", aos dois minutos.

As três últimas vagas europeias para o Mundial´2022 vão ser disputadas em março pelos 10 segundos classificados dos grupos da primeira fase e por duas seleções provenientes da Liga das Nações.