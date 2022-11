A reação de Fernando Santos às estreias de António Silva e Gonçalo Ramos

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

Estreias de António Silva e Gonçalo Ramos: "Fizeram o que eu esperava. Um normalmente marca golos no clube dele [Benfica], o outro normalmente evita que os adversários os façam, estiveram muito bem nesse aspeto."

Análise ao jogo: "Tenho 26 jogadores muito disponíveis, os treinos têm indicado isso, uma disponibilidade total para fazer bem, com muita intensidade no jogo, muita criatividade. A nível do treino melhorámos muito e hoje nos primeiros 30 minutos também demos sequência a isso. Melhorámos muito algumas coisas que acho que não estão tão bem na nossa equipa. A capacidade de estar apta a reagir rápido à perda, capacidade de pressão, não conceder espaço ao adversário, a equipa ser muito compacta. A partir daí permite que equipa ganhe a bola. A equipa foi muito dinâmica sem cometer erros, sem passes errados. A partir dos 30 minutos baixámos muito o rimo, principalmente na concentração a nível do passe, permitiu contra ataque do adversário. Adversário criou ocasiões. Uma na primeira parte, depois na segunda teve o penálti e mais um ou dois lances perigosos, por nossa responsabilidade. É normal com o evoluir do jogo, mas temos de melhorar. Para que a exibição fosse de um nível muito mais elevado teríamos de não ter cometido alguns desses erros. Agora, tenho uma equipa com 26 jogadores muito ambiciosos, com muita qualidade e com muita vontade de dar uma alegria aos portugueses."

Dor de cabeça no meio-campo? "A minha dor de cabça é grande porque tenho 26 e confio em todos. A minha dor de cabeça é sempre grande. Tenho pena de não poder pôr todos. Mas o Campeonato do Mundo vai ser longo. Vai haver oportunidade para os jogadores irem jogando. É bom que eu tenha estas dores de cabeça. Tenho os jogadores muito motivados."