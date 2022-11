A quem Ronaldo daria o prémio de Melhor em campo? "Félix, Bruno, Danilo..."

Cristiano Ronaldo foi eleito Homem do Jogo do Portugal-Gana (3-2), desta quinta-feira, relativo à primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

Quem o ajudou a ser o melhor em campo e que mensagem daria? "A equipa. Acho que fez um excelente jogo, trabalhou bastante, teve momentos muito bons, momentos também de sacrifício, entreajuda. Mas o futebol é isto, nada é garantido. O Gana, como pudemos ver, é uma equipa forte, aguerrida, que joga também joga bem, mas, na minha opinião, fomos juntos vencedores."

A quem daria o prémio, se pudesse? "Poderia dar ao [joão] Félix, ao Bruno Fernandes, ao Danilo... Sei lá, qualquer um merecia este prémio, porque a equipa bateu-se bastante bem e qualquer jogador merecia".