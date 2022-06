Divulgam imagens da possível camisola alternativa de Portugal no Mundial

Versão não oficial da camisola alternativa de Portugal no Mundial de 2022

Portal Footy Headlines avança uma versão não oficial da camisola alternativa das Quinas no Mundial

O portal Footy Headlines avança esta quinta-feira imagens não oficiais da camisola alternativa da Seleção Nacional no Mundial de 2022.

Com um fundo branco e uma faixa vermelha e verde na zona do peito, a fazer alusão à bandeira nacional, esta poderá ser uma das peles de Portugal no Catar.

Portugal deverá anunciar os equipamentos oficiais para o Mundial de 2022 entre setembro e outubro.