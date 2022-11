A pergunta que valeu risos de Gonçalo Ramos: "Aceitaria uma pastilha de Ronaldo?"

Declarações de Gonçalo Ramos, avançado da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Uruguai, na segunda-feira (19h00), a contar para a segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

O que tem de diferente em relação a André Silva ou Cristiano Ronaldo: "Cada jogador tem as suas características, dependendo do jogo. Tanto eu como o Ronaldo ou o André Silva podemos aprender uns com os outros. Uns têm mais mobilidade, mas qualquer um pode ajudar a equipa a estar ao máximo".

Ronaldo: "É uma referência para todos. É um ídolo e comanda a equipa mas não é o único. Temos outros como Bruno Fernandes ou Pepe, que também podem comandar e ajudar o Cristiano".

Fotografia de Ronaldo e Messi é a grande imagem deste Mundial? "É uma imagem icónica e que vai ficar marcada neste Mundial. São duas referências e vamos recordar essa imagem nos próximos anos".

Aceitaria uma pastilha de Ronaldo? "Claro que não (risos), nem dele nem de ninguém, só do meu irmão".