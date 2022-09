A mensagem de Tiago Djaló após o pedido de desculpas de Fernando Santos

Defesa deixou umas palavras nas redes sociais.

Depois do triunfo por 4-0 na Chéquia, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, Fernando Santos endereçou um pedido de desculpas a Tiago Djaló, considerando que o central deveria ter entrado no decorrer da partida de Praga e enaltecendo que tem plena confiança no jogador do Lille.

Este domingo, Djaló recorreu às redes sociais, onde deixou uma mensagem. "Temos todos um objetivo em comum, que é maior que qualquer um de nós. Vamos Portugal", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Djaló (@tiagodjalo_92)

O defesa de 22 anos cumpre a quarta temporada no Lille, de França, onde se fixou como um habitual titular.