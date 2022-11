A mensagem de Fernando Santos aos portugueses na chegada ao Catar

Seleção Nacional chegou esta sexta-feira ao Catar, onde irá disputar o Mundial'2022.

A seleção portuguesa viajou esta sexta-feira para o Catar, onde irá disputar o Mundial'2022. Na chegada, o selecionador, Fernando Santos, garantiu que "Portugal irá fazer um grande Mundial no aspeto desportivo" e deixou uma mensagem aos portugueses.

"O que tenho a dizer aos mais de 10 milhões de portugueses a torcer pela Seleção? Que lhes vamos dar uma grande alegria", atirou, garantindo estar "sempre motivado".

Portugal está inserido no grupo G do Mundial, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.