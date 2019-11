A lista de convocados de Rui Jorge na Seleção de sub-21

O selecionador português convocou 23 jogadores para os jogos com a Noruega e a Holanda.

O treinador da seleção portuguesa de sub-21 elogiou esta quinta-feira as capacidades físicas e técnicas da Noruega, mas assumiu que Portugal e Holanda são as equipas mais fortes do grupo 7 de qualificação para o Euro'2021.

"Acredito que, nesta altura, e depois de termos visto todas as equipas a jogar, Portugal e Holanda são as duas equipas mais fortes do grupo, em termos de qualidade de jogo. A Noruega pode aproximar-se, mas estas duas são as mais fortes", afirmou Rui Jorge, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador falava após a divulgação dos convocados para o particular com a Eslovénia e o duelo com a Noruega, este último a contar para o apuramento para o Euro'2021, admitindo que a partida com os eslovenos poderá servir de tubo de ensaio para o embate com os noruegueses.

"A prioridade será sempre o segundo jogo", referiu, antes de analisar a Noruega, uma equipa "tecnicamente boa, que foge às típicas seleções nórdicas, que gosta de assumir o jogo e jogar futebol de qualidade".

Rui Jorge brincou mesmo com o facto de o conjunto nórdico ter uma grande quantidade de jogadores esquerdinos, lado em que o atual técnico jogava enquanto futebolista: "Têm uma quantidade anormal de esquerdinos, o que, por si só, significa que têm muita qualidade, além de serem fortes no jogo aéreo".

O selecionador luso não acredita que Braut Haland seja chamado para defrontar Portugal e considerou que o avançado que tem estado em destaque no Salzburgo, inclusive na Liga dos Campeões, vai ser convocado para a seleção principal da Noruega.

"Espero que ele não venha e acredito que não venha. Deverá integrar a seleção A. Se não vier, à partida, será mais fácil para nós. Mas, se vier, será mais um desafio e os nossos jogadores crescem nesses contextos", observou.

Apesar da derrota na Holanda (4-2), na última partida de qualificação, Rui Jorge disse não ter ficado "desagrado em termos defensivos, apesar da anormalidade dos números [da derrota]".

Após três jogos, Portugal é segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Euro'2021, com seis pontos, menos três do que a líder Holanda e mais um do que a terceira colocada, Bielorrússia, que tem mais um jogo. A Noruega está na quarta posição, com quatro pontos.

Portugal defronta a Eslovénia, em jogo particular, em 14 de novembro, no Estoril, e cinco dias depois joga em Drammen, na Noruega, em jogo do grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.

Lista dos 23 jogadores convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Reading, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Mouscron, Bel), Nuno Tavares (Benfica), Pedro Pereira (Bristol City, Ing), Rúben Vinagre (Wolverhampton, Ing), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Benfica).

- Médios: Daniel Bragança (Estoril-Praia), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Benfica), Gedson (Benfica), Miguel Luís (Sporting) e Vítor Ferreira (FC Porto).

- Avançados: Dany Mota (Juventus, Ita), Trincão (Sporting de Braga), Jota (Benfica), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing), Pedro Mendes (Sporting) e Rafael Leão (AC Milan, Ita).