"A isto se chama amor à pátria e à camisola", diz Kátia Aveiro sobre Ronaldo

Kátia Aveiro, irmã mais nova de Cristiano Ronaldo, partilhou publicação de CR7 nas stories do Instagram e deixou-lhe elogios

Cristiano Ronaldo marcou, já em pleno tempo de compensação, um golo que poderia dar a vitória a Portugal, este sábado, na Sérvia, mas que não foi validado pelo árbitro, apesar de a bola entrar por completo na baliza dos donos da casa. O lance levou o capitão da Seleção Nacional a atirar com a braçadeira ao chão e deixar o relvado muito revoltado no segundo jogo do grupo A da fase de apuramento para o Mundial de 2022.

No final, através das redes sociais, o jogador da Juventus admitiu ter sido "difícil lidar" com a situação. Uma publicação que a irmã mais nova do internacional português, Katia Aveiro, partilhou nas stories do Instagram, deixando palavras de incentivo à atitude do jogador. "A isto se chama amor à pátria e à camisola", escreveu.