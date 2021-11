A irritação de Cristiano Ronaldo no final do Portugal-Sérvia. Veja o vídeo

Cristiano Ronaldo não foi capaz de disfarçar a enorme frustração sentida depois de Portugal perder com a Sérvia e falhar, desde já, o apuramento direto para o Mundial'2022. O vídeo é do jornalista Arthur Quezada

Questionado na sala de imprensa sobre este momento, após o apito para o final do Portugal-Sérvia, Fernando Santos disse: "Ele estava a dizer que, na Sérvia, tinha marcado um golo no último minuto e não foi validado. Era o que ele estava a dizer. É o desabafo dele, é normal, estava frustrado. Ninguém vai explicar, no final de um jogo, o que é que aconteceu e o que não aconteceu."