A garantia de Fernando Santos: "Não são 11 titulares e os outros para compor o ramalhete..."

Antes do encontro com a Croácia, o selecionador nacional vincou a confiança que nutre por todos os atletas que integram a equipa das quinas.

Confiança em todos os jogadores: "Eu não tenho 11 titulares e os outros para compor o ramalhete... Confio em todos os que estão aqui, não são só 10 ou 11".

Importância do jogo com a Croácia: "Esta partida é sempre importante, Portugal não entra a pensar que algum jogo é menos importante, todos são importantes. Andorra foi assim na semana passada, amanhã também será. Temos de mostrar todas as nossas capacidades, melhorando alguns aspetos, se contra a Croácia cometermos um erro de falta de agressividade a nível defensivo ou ofensivo, iremos ter problemas. Se facilitarmos, teremos muitas dificuldades para vencer".

A Liga das Nações num calendário apertado: "Não me compete, nós temos que jogar e não há outra solução, foi preciso reorganizar todos os calendários, temos de enfrentá-los e não vale a pena estar com esta discussão".

Croácia podia ter sido campeã da Europa em 2016? "Eu não disse que a Croácia seria campeã da Europa. É uma equipa que está no 'top 10' das melhores seleções do Mundo, o Croácia-Portugal foi um dos três melhores jogos do Europeu de 2016. O que achava era que quem passasse esse jogo teria fortíssima probablidade de chegar à final. Para mim, foi um dos três melhores jogos do Europeu, duas equipas de enorme qualidade, com jogadores de enorme qualidade".