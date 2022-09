"A Espanha não surpreende ninguém, jogam assim há muitos anos"

Declarações de João Mário, à RTP3, depois da derrota de Portugal na receção a Espanha (0-1), e consequente apuramento de "La Roja" para a final-four da Liga das Nações.

Sentimento: "O balneário está triste, porque era um objetivo marcar presença na final-four da Liga das Nações. Tivemos mais oportunidades, mas o jogo resume-se a eficácia e marcaram um golo a acabar. Infelizmente não conseguimos concretizar as oportunidades."

Espanha concretizou a grande oportunidade que teve: "Perdemos uma excelente oportunidade. A equipa tentou, criou várias ocasiões, mas faltou-nos uma pontinha de sorte a finalizar. A grande oportunidade que a Espanha teve, concretizou, e isso fez toda a diferença. Tivemos uma outra oportunidade para empatar, já no fim, mas não conseguimos"

Espanha não surpreende: "A Espanha não surpreende ninguém, porque jogam assim há muitos anos, mas têm muita qualidade. A diferença esteve no lance em que coletivamente estivemos menos bem a defender"

Falta de clarividência: "A equipa correu muito, porque a Espanha teve muita bola, e era natural uma quebra física a parte dos 60/70 minutos. Faltou-nos um pouco mais de clarividência com bola. Nos últimos 15 minutos também não criámos muitas oportunidades e a equipa sofreu com isso."

Moral? "Temos um Mundial pela frente e não há maior moral do que isso. Foi um bom teste à exigência no Mundial e queremos fazer um grande Mundial."

Presença no Mundial: "Quero dar continuidade àquilo que tenho feito no Benfica e, se Deus quiser, estarei no Mundial."