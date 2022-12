A cinco quilómetros de CR7 as estrelas são outras

O Mundial vai marcando a atualidade catari, mas nem por isso as pistas de camelos caem no esquecimento. A curta distância da Seleção, os "craques" peludos despertam agitação.

Os termómetros marcam 32 graus centígrados e o sol vai alto no deserto catari. Na cidadela que serve de quartel-general à seleção portuguesa durante o Mundial"2022, a habitual tranquilidade é interrompida quando a reportagem de O JOGO se aproxima de um dos mais icónicos locais do país anfitrião: a pista de corridas de camelos de Al-Shahaniya, situada a cerca de cinco quilómetros do centro de treinos de Portugal.