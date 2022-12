A várias horas do Marrocos-Portugal, são já centenas de polícias nos arredores do estádio

Jogo dos quartos de final do Mundial é considerado de alto risco.

A sensivelmente cinco horas para o Marrocos-Portugal, jogo dos quartos de final do Mundial'2022 agendado para as 15h00 deste sábado, eram já centenas os elementos das forças policiais nos arredores do estádio Al Thumama, onde se irá disputar a partida.

O encontro entre marroquinos e portugueses é considerado de alto risco devido ao caráter da claque da seleção africana, que tem sido das poucas a causar alguns problemas nos últimos dias.

São esperados até 10 mil adeptos marroquinos nas imediações do estádio sem bilhete.