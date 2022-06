A brincadeira de Luis Enrique: "Houve um pacto de não-agressão"

Declarações do selecionador espanhol, no final do encontro com Portugal (1-1), referente à Liga das Nações

Reação e brincadeira: "Estou sem voz, para variar... A equipa esteve bem, eu gostei. Foi um jogo semelhante aos anteriores. Podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Houve um pacto de não-agressão porque queremos celebrar juntos um Campeonato do Mundo... Estava a brincar."

Rotação do grupo: "Nestes próximos dias, vamos utilizar todos os jogadores. Gostei de todos hoje, incluindo os adeptos. Portugal é uma das melhores equipas do mundo".

Ansu Fati: "Ansu Fati vem ajudar-nos a longo prazo, mas penso que ele ainda não tem o ritmo competitivo necessário e não vamos correr riscos, especialmente com ele."