À atenção de Portugal: Luxemburgo vence Liechtenstein

O Luxemburgo somou este sábado o primeiro triunfo no Grupo J da fase de apuramento para o Euro'2024, no qual está Portugal, ao vencer em casa o Liechtenstein, por 2-0, na terceira jornada.

Num encontro entre as duas equipas derrotadas por Portugal nas primeiras jornadas, Gerson Rodrigues, que nasceu no concelho de Almada, entrou ao intervalo e acabou por ser a figura do encontro.

O avançado dos sauditas do Al Wehda assistiu Sinani (59 minutos) para o primeiro golo luxemburguês nesta fase de apuramento, fechando depois o resultado aos 89.

Com este triunfo, o Luxemburgo subiu provisoriamente ao terceiro lugar do Grupo J, com quatro pontos, a dois do líder Portugal, que hoje recebe a Bósnia-Herzegovina, e com os mesmos da Eslováquia.

A equipa bósnia é quarta, com três pontos, os mesmos da Islândia (quinto), enquanto o lanterna-vermelha Liechtenstein ainda não pontuou.