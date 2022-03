Ristovski e a amizade com Bruno Fernandes: "De alguma forma sinto-me português"

Ristovski e Bruno Fernandes festejam um golo do Sporting

Declarações do capitão da Macedónia do Norte, Ristovski, antes da final do play-off, diante de Portugal, que se disputa esta terça-feira

Conhecimento de outros jogadores portugueses e Bruno Fernandes: "De alguma forma sinto-me português. Tenho boas memórias deste país e, por isso, estou feliz por esta oportunidade. Portugal marcou-me e tenho uma boa relação com vários jogadores portugueses. Sou amigo do Bruno Fernandes e isso vai perdurar. Se isso ajuda? Transmiti o máximo de informação possível ao nosso treinador".

Relação com Bruno Fernandes: "Somos amigos, mas amanhã jogaremos um contra o outro. Depois a nossa amizade continuará. Antes vamos colocar de lado a nossa amizade porque vamos representar as nossas pátrias".

O que já foi conseguido e o que há para conseguir: "Temos a plena consciência de que chegar a esta fase já foi um feito incrível. Todas as equipas têm qualidade e querem ter sucesso. Antes estávamos um pouco isolados e agora queremos mesmo chegar ao Mundial. Não queremos ficar por aqui".