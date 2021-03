A agenda da seleção portuguesa: treino em Turim e viagem para Belgrado

Portugal já com os olhos postos no jogo com a Sérvia

No dia seguinte ao triunfo por 1-0 frente ao Azerbaijão.

A seleção portuguesa de futebol realiza esta quinta-feira um último treino em Turim, antes da viagem para Belgrado, onde no sábado vai defrontar a Sérvia, no segundo jogo para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

Após ter arrancado a fase de apuramento com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), na quarta-feira, no Estádio da Juventus, a equipa das quinas vai trabalhar, à porta fechada, no centro de treinos do clube campeão italiano, a partir das 11:00 locais (10:00 em Portugal continental).

À semelhança do que sucedeu noutras ocasiões, é expectável que os titulares da partida com os azeris se limitem a fazer treino de recuperação, enquanto os restantes, incluindo os suplentes utilizados, devem trabalhar normalmente no relvado.

Posteriormente, às 17:30 locais, a comitiva lusa viajará para a Belgrado, onde no sábado vai defrontar a Sérvia, no segundo jogo de qualificação para o Mundial2022.

Na quarta-feira, Portugal estreou-se no Grupo A com uma vitória sobre o Azerbaijão, por 1-0, graças a um autogolo de Medvedev, enquanto os sérvios bateram a República da Irlanda por 3-2.

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, enquanto o segundo classificado jogará um play-off.