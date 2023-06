200 jogos ainda são pouco: confira as marcas de Cristiano Ronaldo na seleção

Ronaldo falou da responsabilidade de ser um exemplo, da vontade de continuar e da busca por mais títulos com Portugal

Cristiano Ronaldo chega esta terça-feira às 200 internacionalizações por Portugal e ainda não pensa no dia em que esse número vai parar de crescer. O capitão foi, na segunda-feira, o porta-voz da Seleção e garantiu que o orgulho de representar o nosso país é o mesmo.

Avançado torna-se esta terça-feira o primeiro jogador a atingir a marca das 200 internacionalizações, mas não equaciona a saída da Seleção. CR7 gostava de marcar frente à Islândia, mas quer mesmo é vencer.

"Quando oiço o hino fico sempre com aquele nervosismo. É bom, é sinal de orgulho, motivação, estar aqui é o auge. Poder representar a família, os amigos... Espero ainda fazer mais, por isso estou aqui, quero continuar, viver o momento", começou por dizer, garantindo que a hora de se retirar ainda está longe: "Vejo a minha forma, ainda estou bem a fazer boas exibições, sinto-me motivado. Enquanto sentir que ao meu lado gostam da minha presença e liderança, não abdicarei do meu lugar de qualquer forma. Como dizia o Bruno Alves, não vou dar o meu lugar grátis. Sinto-me útil, uma mais-valia e quero ajudar a dar alegrias a este grupo... é o que mais quero, ajudar Portugal".

O caminho de CR7 começou quase há 20 anos, no dia 20 de agosto de 2003, quando o jovem de 18 anos foi lançado por Scolari ao intervalo de um jogo com o Cazaquistão. A chegada à marca dos 200 jogos "é um marco muito importante", mas não é um ponto final: "Tenho muitas mais internacionalizações para fazer. Amanhã [hoje, terça-feira] é um número bonito, redondo e sinto-me feliz". Marcar seria um cenário ideal, mas Cristiano Ronaldo quer mesmo é continuar a senda de vitórias no apuramento para o Euro"2024. "Culminar com um golo era excelente. Mas quero frisar que o mais importante é o nosso caminho rumo à qualificação. A equipa está bem e o mais importante é continuar o seu caminho. Três jogos, três vitórias, se marcar amanhã [hoje, terça-feira] fico feliz. Mas importante é ganhar o quarto jogo".

Em relação ao jovem que se estreou pela Seleção aos 18 anos, Ronaldo garante que pouco mudou, mas que agora há uma responsabilidade maior: "Vamos mudando, começamos a perceber o jogo de forma diferente, a nossa experiência...os primeiros momentos são sempre de inocência, de descoberta e, no meu caso, foi assim. Agora já há coisas mais importantes, pelo facto de ser capitão, de ter esta geração de jovens, tento ser um exemplo. Não sou o mesmo agora que era aos vinte. Mas sinto que continuo a ser uma grande valia, não só dentro de campo, mas também de fora, na ajuda que dou aos meus companheiros. Ainda tenho muito para dar", garantiu.

Em conferência de imprensa, Age Hareide, selecionador da Islândia, prometeu não dar tréguas ao capitão português e que a celebração dos 200 jogos ficaria para o final da partida. Para CR7 tal não será um problema: "Estou habituado, são 20 anos de carreira, cheios de marcas, na cara, nas pernas, nada que me surpreende. Estarei preparado como sempre, mas o importante é Portugal vir cá e mostrar que é melhor. E levar um bom resultado para Portugal, para continuarmos o nosso caminho. Sabemos que vai ser um jogo difícil, em casa deles. São muito fortes fisicamente, mas temos as nossas armas e tenho a certeza que nos vamos sair bem". Hoje, aos 38 anos, Ronaldo vai tornar-se o primeiro jogador a atingir a marca dos 200 jogos por seleções.

Perseguir mais recordes e troféus

Com 122 golos por Portugal, Ronaldo é o maior goleador da história em seleções. Questionado sobre o que ainda falta atingir, CR7 aponta a mais recordes... e títulos: "O que falta para bater? (risos) Não tenho noção. Sei que há recordes que sou eu que tenho. Sinceramente, não sigo os recordes, eles é que me seguem. Também são a minha motivação para continuar ao mais alto nível. Foi algo que nunca pensei alcançar. Estou feliz e com a ambição para fazer muita história por Portugal. Tenho esperança de que podemos ganhar mais títulos".