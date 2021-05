Sub-21: Dois regressos expectáveis e outro cirúrgico numa seleção rotinada

Em conferência de imprensa realizada ao final da tarde de sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, o treinador Rui Jorge anunciou apenas três novidades em relação ao lote dos 23 convocados presentes nos três jogos da fase de grupos realizada no final de março.

Os regressos expectáveis de Jota e Rafael Leão e a inevitável alteração cirúrgica de Pedro Gonçalves por Romário Baró atestam a solidez competitiva da seleção portuguesa de futebol de sub-21 na ronda decisiva do Euro2021.

O médio Filipe Soares, do Moreirense, deu lugar a Romário Baró, do FC Porto, que tinha sido eleito uma vez durante a qualificação e fez três minutos como suplente utilizado no triunfo na Bielorrússia (2-0), em setembro de 2019, da segunda jornada do Grupo 7.

O requinte com bola do centrocampista dos "dragões" promete colmatar a ausência de Pedro Gonçalves, melhor marcador da última edição da I Liga, com 23 golos pelo campeão Sporting, convocado na quinta-feira por Fernando Santos para o Euro2020.

Pedro Gonçalves prepara-se para fazer a estreia pela seleção "AA", na qual já estiveram Gedson Fernandes, dos turcos do Galatasaray, e Francisco Trincão, dos espanhóis do FC Barcelona, "artilheiro" da equipa lusa na primeira fase do Euro2021, com dois tentos.

O extremo sobressaiu perante a considerável versatilidade atacante de Portugal, que também reteve Dany Mota (Monza), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica) e Tiago Tomás (Sporting) para a ronda eliminatória e modificou dois nomes.

Jota, dos espanhóis do Valladolid, e Rafael Leão, dos italianos do AC Milan, até surgiram na convocatória de março, mas lesionaram-se nos seus clubes e foram substituídos no arranque do estágio por João Mário (FC Porto) e Gonçalo Ramos, respetivamente.

O desconcertante extremo pertence aos quadros do Benfica e é o terceiro com mais experiência acumulada nas seleções jovens (70 internacionalizações), atrás de Florentino (81) e Gedson (80), e somou três golos em nove aparições na fase de qualificação.

Já o dianteiro formado no Sporting marcou uma vez em seis partidas e constitui uma opção de luxo para Rui Jorge, surgindo em melhor ritmo competitivo do que Jota e podendo encaixar entre o 4-3-3 ou um meio-campo em losango com dois avançados.

O rendimento superlativo da zona intermediária numa caminhada com nota máxima rumo à fase a eliminar levou à permanência de Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Mónaco), Gedson (Galatasaray) e Vítor Ferreira (Wolverhampton).

O "pleno" de vitórias sem qualquer golo sofrido diante de Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0) no Grupo D valeu o estatuto vigente de melhor defesa da prova, a par da Espanha e Dinamarca, nas "poules" B e C, e inibiu mudanças no setor mais recuado.

Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting) corporizam um trio de guarda-redes inalterado desde o início deste ciclo, enquanto Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão) e Tiago Djaló (Lille) compõem o eixo defensivo.

Há ainda quatro laterais direitos de raiz convocados, mas, se Thierry Correia (Valência) e Tomás Tavares (Farense) são opções prediletas nesse flanco, Diogo Dalot (AC Milan) ocupou a ala esquerda na fase inicial e Pedro Pereira (Crotone) é alternativa central.

Na ronda eliminatória do Europeu de sub-21 estarão sete campeões continentais de sub-19 em 2018: os guarda-redes Diogo Costa e João Virgínia, os defesas Diogo Queirós e Thierry Correia, o médio Florentino Luís e os avançados Jota e Francisco Trincão.

Rui Jorge, de 48 anos, prolongou a ligação à Federação Portuguesa de Futebol na semana passada e continuará à frente do escalão de sub-21 até 2024, reconhecido pela projeção de talento desde 2011 e mais focado no processo em detrimento do resultado.

Líder invicto do Grupo D, com nove pontos, Portugal regressa ao Estádio Stozice, na capital eslovena de Ljubljana, para defrontar a Itália, segunda da "poule" B, com cinco pontos, dois abaixo da Espanha, em 31 de maio, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

O vencedor do último jogo dos quartos de final encontrará Espanha ou Croácia em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.