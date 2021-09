Rúben Dias e os golos sofridos: "A solução está onde encontramos a solução para tudo"

Declarações de Rúben Dias, defesa da seleção portuguesa, na conferência de antevisão ao jogo diante do Azerbaijão na fase de qualificação para o Mundial'2022.

Azerbaijão e a pouca tradição: "Acho que a cada ano que passa tudo isso quer dizer cada vez menos e eles talvez sejam a maior prova disso. Estão em último lugar [no grupo], mas é uma equipa perigosa. Se facilitarmos, causarão dificuldades. Portanto, devemos estar na concentração máxima, foco máximo, então a partir de agora, mais do que nunca, são quatro jogos que faltam e temos quatro finais".

Golos sofridos: "A solução está onde encontramos a solução para tudo: sempre, em nós. Será essa a base para conseguirmos melhorar. Como é óbvio tudo isso vem da nossa maior ambição de cada um de nós, do mister, de todos nós em querer sermos os melhores e implacáveis e não dar hipótese seja a quem for. Como é óbvio, há sempre espaço para melhorar e é isso que vamos fazer em conjunto entre todos nós, a tentar com que esse número também baixe".

Insatisfação: "Acima de tudo, não estamos satisfeitos. Essa "não satisfação" passa pela nossa ambição, gostamos de ser os melhores no que fazemos. Como é óbvio, se o número sai daquilo que nós queremos alertamo-nos a nós próprios enquanto equipa e em busca de fazer o que for preciso, de que maneira for necessária para encontrar aquilo que queremos".

Vitória e mais: "No final do dia, o mais importante é somarmos os três pontos, mas para nós é também muito importante que soframos poucos golos, até porque assim estaremos sempre mais perto das vitórias. Acho que o mais importante e o que há de focar é que a resposta de qualquer outra maneira e em qualquer outra ocasião está em nós, na nossa equipa, no nosso coletivo e é desta maneira que vamos reagir".

City e adversários portugueses: "Peço desculpas, mas não vou comentar nada sobre o meu clube agora".