Portugal vence Gana, quebra enguiço e lidera isolado o Grupo H

Portugal estreou-se no Mundial do Catar com uma vitória e, assim, quebrou um enguiço que durava desde 2006.

Vitória e liderança. A Seleção Nacional estreou-se da melhor maneira no Campeonato do Mundo do Catar, ao vencer o Gana por 3-2. Desta forma, tendo em conta que Uruguai e Coreia do Sul empataram a zero, a equipa das Quinas é líder isolada do Grupo H.

No Estádio 974, em Doha, Portugal teve muita posse de bola na primeira parte e, aos 10 minutos, criou uma flagrante oportunidade para abrir o ativo. Após uma recuperação de bola de Bruno Fernandes - que completou a 50ª internacionalização A -, Otávio, através de um passe soberbo, isolou Cristiano Ronaldo. Todavia, com uma saída repentina de entre os postes, o guardião Lawrence Ati-Zigi negou as intenções ao camisola sete da turma lusa.

Pouco depois, o capitão nacional dispôs de uma segunda chance. Porém, de cabeça, não conseguiu desviar para o fundo das redes. Até ao intervalo, o conjunto às ordens de Fernando Santos continuou a dominar, não permitiu qualquer remate à formação ganesa, mas também não conseguiu mais nenhuma situação de realce.

No segundo tempo, à passagem do minuto 55, o Gana demonstrou que queria discutir os três pontos. Mohammed Kudus, já amarelado, conduziu um contra-ataque perigosíssimo e, à entrada da área, disparou, com a bola a sair a rasar o poste esquerdo da baliza de Diogo Costa.

Aos 62", surgiu o momento que desbloqueou o encontro: Mohammed Salisu derrubou Cristiano Ronaldo dentro da área e, da marca dos 11 metros, o craque madeirense não tremeu, chegou aos 118 golos com a camisola principal da Seleção e atingiu um registo histórico, ao tornar-se no primeiro jogador a marcar em cinco edições do Mundial.

No entanto, aos 73 minutos, numa falha em toda a linha da defensiva portuguesa, Mohammed Kudus rompeu pela esquerda, cruzou e André Ayew apareceu a concluir, restabelecendo a igualdade.

Volvidos seis minutos, Bruno Fernandes deixou João Félix na cara do golo e o avançado do Atlético de Madrid, com uma finalização de classe, colocou Portugal novamente na frente. Logo a seguir, num excelente desenho ofensivo, Bruno Fernandes bisou nas assistências e Rafael Leão fez o 3-1. Aos 89", Osman Bukari ainda reduziu, mas o triunfo não fugiu à armada lusa.

Com este resultado, Portugal quebrou um enguiço que durava desde 2006 (há 16 anos que a Seleção Nacional não vencia a partida inaugural do Mundial).