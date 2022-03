Pinto da Costa com Ronaldo e Pepe: presidente do FC Porto recebe Seleção no Dragão

Presidente do emblema portista está recuperado da covid-19 e regressou esta segunda-feira à atividade.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recebeu esta segunda-feira a Seleção Nacional no Estádio do Dragão, onde cumpre o último treino antes da receção à Macedónia do Norte, na final do play-off de apuramento para o Mundial'2022 do Catar, jogo agendado para as 19h45 de terça-feira.

Foi mesmo o FC Porto a dar conta do momento, numa publicação nas redes sociais, onde pode ver-se o líder máximo do emblema portista à conversa com Cristiano Ronaldo e Pepe.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por O Jogo (@diariodesportivo.ojogo)

De recordar que Pinto da Costa cumpriu ontem, domingo, sete dias desde que testou positivo à covid-19 e hoje mesmo retoma a sua atividade normal como presidente do FC Porto. Amanhã, se nada de anormal acontecer até lá, estará na tribuna do Dragão na condição de anfitrião, para apoiar Portugal no decisivo jogo de apuramento para o Mundial, frente à Macedónia no Norte.